4 اصابات بحادثة طعن في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، إصابة 4 أشخاص، في حادثة طعن بمدينة مانشستر، وسط البلاد.

وذكرت شرطة المدينة في بيان على حسابها بـ “تويتر” أن “قوات الأمن تتعامل حاليًا مع حادثة طعن في مركز مدينة مانشستر”.

وأضاف البيان أن “الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في ضلوعه بالهجوم”.

وأوضح أن 4 أشخاص جرحوا في الحادثة، فيما تم نقل شخص إلى مستشفى بالمدينة لتلقي العلاج، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وحسب بيان الشرطة، فإن الأمن يتعامل مع الحادث على أنه حادث عرضي استثنائي، وليس بخطير. (الأناضول)