4 انفجارات عنيفة تهز كييف

هزت انفجارات عنيفة وسط العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الأحد، تسببت بإندلاع حريق، وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي، جراء قصف روسي.

وأصيب مجمع سكني بالقرب من وسط "كييف"، في المنطقة التاريخية التي تضم سلسلة من الجامعات والمطاعم والمعارض الفنية، بينما أفاد عمدة العاصمة بوقوع 4 انفجارات في العاصمة، صباح اليوم، مضيفاً أن طواقم الإسعاف توجهت إلى منطقة شينكيفيسكي بمحيط كييف، حيث "يجري إنقاذ وإجلاء السكان من بنايتين".

وأضاف أن الضربات الروسية هدفها "ترهيب الأوكرانيين" مع اقتراب قمة الحلف الأطلسي.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين. يُذكر أن العاصمة كييف لم تشهد قصفاً منذ نحو شهرين.

قبل ذلك، نقل عن وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي توجه ليلا إلى مبنى الكرملين لعقد اجتماع وصف بـ"الهام".

وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قد أعلن عن تحرير 800 مدني كانت تتخذهم التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مصنع "آزوت" في سيفيرودونيستك بلوغانسك دروعا بشرية لها.

وقبله، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات جمهورية لوغانسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بدعم من الجيش الروسي.

وقالت الوزارة في بيان، إن أراضي المنطقة الصناعية التابعة لمصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك أصبحت تحت سيطرة قوات لوغانسك، بعدما تصدى الجيش الروسي لمحاولة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تحويل هذه الأراضي إلى بؤرة استنزاف.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير بلدتي فورونوفو وسيروتينو، وهو ما يعني فرض قوات لوغانسك السيطرة على كامل المناطق المحاذية لضفة نهر "سيفيرسكي دونيتس" من جهة لوغانسك.