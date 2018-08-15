4 جامعات سعودية تتفوق عالميا

تتصدر جامعة هارفارد الأمريكية قائمة التصنيف للعام السادس عشر

حصدت أربع جامعات سعودية مراكز متقدمة من تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية - Academic Ranking of World Universities- للعام 2018 على مستوى الدول العربية وسُجّلت ضمن أفضل500 جامعة على مستوى العالم.

وتصدرت جامعة الملك عبد العزيز قائمة ‏١٠١-١٥٠ وكما تصدرت ذات القائمة جامعة الملك سعود لتصبحان بصدارة العالم العربي، فيما تصدرت جامعة الملك عبدالله (كاوست) قائمة الجامعات بين ‏٢٠١و٣٠٠، وتصدرت جامعة الملك فهد قائمة الجامعات ما بين ٣٠١و٤٠٠.

وتعد الجامعات السعودية الحاصلة على المراتب المتقدمة في التصنيف من أفضل الجامعات السعودية، وإحدى هذه الجامعات حديثة وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا والتي تأسست في 2009 وبالرغم من حداثتها سجلت رقماً عالمياً وتصدرت الجامعات العربية أيضًا.

ومنذ عام 2003، كان التصنيف يقدم أفضل 500 جامعة في العالم سنوياً والتي تمكنت أربع جامعات سعودية من المنافسة فيها على مراتب متقدمة لهذا العام، وفي هذا العام أيضاً نشر تصنيف الجامعات بين 501 و1000 بعد قائمة أفضل 500 مرشح عالمي في ARWU.

وتتصدر جامعة هارفارد الأمريكية قائمة التصنيف للعام السادس عشر، وما زالت جامعة ستانفورد وجامعة كامبريدج هما رقم 2 ورقم 3 على التوالي.

وصنفت جامعة تسينغهوا (45th) في المرتبة الثالثة بين الجامعات الآسيوية، التي تتصدرها جامعة ملبورن بالمرتبة 38، فيما حصلت جامعة في أوقيانوسيا، وجامعة تشجيانغ على (المرتبة 67) وجامعة نانيانغ التكنولوجية على الـ (96) كأول ظهور لهم في أفضل 100 جامعة.

وفيما دخلت جامعة نورث وسترن بوليتكنيك وجامعات أخرى في قائمة أفضل 500 للمرة الأولى.