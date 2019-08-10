4 شهداء باشتباك مع الاحتلال على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل 4 فلسطيين بالرصاص على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بإستشهاد عبدالله أشرف الغمري (19عاما) ، وعبدالله اسماعيل الحمايدة (21عاما)، وأحمد أيمن العديني (20عاما)، بعد اشتباك مع الجيش الإسرائيلي شرق دير البلح وسط القطاع.

وأعلن أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل "مسلحين فلسطينيين" خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة.

وقال أفيخاي في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع في ساعات الصباح عددا من المخربين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة حيث كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة RPG".

وأضاف: "قواتنا التي كانت تتجهز لهذا الحادث منذ رصد المخربين أطلقت النار عليهم بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلتهم".

وتابع في تغريدة أخرى: "خلال الحادث ألقى أحد المخربين قنبلة يدوية. لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف قواتنا".

#عاجل خلال الحادث ألقى أحد المخربين قنبلة يدوية.

لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف قواتنا pic.twitter.com/ZbhUrzcyBp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 10, 2019

وفي وقت سابق، ألغت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في فلسطين فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة أمس الجمعة، "للتخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات عيد الأضحى المبارك ".

كما أعلنت هيئات إسلامية فلسطينية عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد القادم، لتكون صلاة العيد جامعة في المسجد الأقصى.

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة اليوم الجمعة.







