5 شهداء في القدس والضفة.. وحماس تتوعد "اسرائيل"

سقط 5 شهداء فلسطينيين على الأقل منذ مساء السبت وحتى فجر الأحد، برصاص الجيش الاسرائيلي، خلال عمليات له في القدس المحتلة وشمال الضفة الغربية، تضمنت اعتقالات واسعة، ضد نشطاء حركة حماس.

ونقلت وكالة سما، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قتل الفلسطينيين الخمسة يأتي كجزء من عملية اعتقالات طالت نشطاء من حركة حماس في الضفة، في وقت يستعد الجيش لإمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية سقوط القتلى في الضفة.

وبرر رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت العمليات الاسرائيلية، بأنها تأتي في سياق ردع حركة حماس وعناصرها عن القيام بعمليات ضد "اسرائيل"، مشيرا إلى أن عناصر حماس الذين تم اغتيالهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات "إرهابية".

وقال بينيت الذي يتواجد الآن في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريح منشور اليوم الأحد على صفحة مكتبه في "فيسبوك"، إن عناصر "حماس" هؤلاء كانوا "يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة"، مضيفا: "لقد عمل الجنود والقادة كما يتوقع منهم فهم سعوا إلى مواجهة الإرهابيين ونحن ندعمهم دعما كاملا".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أطلع على حيثيات الأحداث التي جرت في الضفة الليلة الماضية.

צה"ל: לפחות 4 מחבלים נהרגו בחילופי האש במבצע המעצרים באזור ג'נין ורמאללהhttps://t.co/xaoqdiBXkR pic.twitter.com/jB9Kinq1dI — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 26, 2021

وقال جيش الإحتلال إن جميع قواته انسحبت من مراكز العمليات في الأراضي الفلسطينية، وذلك في أعقاب عملية اعتقال واسعة النطاق نفذتها في منطقتي رام الله وجنين سقط خلالها أربعة فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب أسامة صبح(22 عاما)، والذي أصيب بالرصاص الحي، وصل إلى مستشفى ابن سينا بحالة حرجة من برقين قضاء جنين.

واستشهد صبح بعد اقتحام الاحتلال للبلدة في محاولة لاعتقال الأسير السابق محمد الزرعيني، بعد مداهمة منزله الواقع بين قرى اليامون وكفر دان وبرقين.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أحداث الليلة ، وقال إن:" هناك خمس حوادث منفصلة تتعلق بنفس القضية وبالبنية التحتية لحركة حماس التي يتابعها الجيش الإسرائيلي منذ أيام عديدة".

#صور| قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة برقين جنوب غرب جنين. pic.twitter.com/5lVbL9wJep — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 26, 2021

حماس: تصعيد المقاومة

ودعت حركة "حماس" في قطاع غزة إلى "تصعيد المقاومة" ضد إسرائيل في الضفة الغربية، على خلفية العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية هناك الليلة الماضية.

وشددت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته اليوم الأحد على أن دماء الفلسطينيين الذين قتلوا فجر اليوم خلال العملية الإسرائيلية (وبلغ عددهم حسب آخر المعطيات خمسة أشخاص) "لن تذهب هدرا"، مضيفة أن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الحركة "سيظل في مقدمة الصفوف لمواجهة المحتل مهما بلغت التضحيات".

وتابعت الحركة: "ندعو جماهير شعبنا البطل في الضفة الباسلة إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس، وعلى الطرق الالتفافية، فخيار المقاومة والرصاص هو القادر على حماية حقوقنا وتحرير أسرانا وحماية مسرانا".

اعتقالات واسعة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات خاصة من الجيش قامت باغتيال 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية و فجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات "اليمام" ووحدة "دفدوفان".

واعتقلت قوات الاحتلال ، 3 شبان بعد أن أصابتهم، في أعقاب اشتباك مسلح في منطقة عين عجب ببلدة بيت عنان قضاء القدس، بينما خاض مسلحون اشتباكا مع جنود الاحتلال في مناطق مختلفة بمحافظة جنين.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات حلقت طائرات مسيرة فوق سماء قرى شمال غرب القدس، خلال عملية خاصة لقوات الاحتلال في محيط عين عجب.