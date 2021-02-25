سقط 4 قتلى بانفجار في رأس العين السورية بريف الحسكة الشمالي الغربي، وتفيد مصادر ان الضحايا من المدنيين كما اصيب عدد اخر بجروح

عبوة ناسفة في رأس العين

وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع (فان) انفجرت اليوم الخميس، على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

قبل قليل | قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغمة وسط مدينة #رأس_العين.. مراسلنا محمد نور والتفاصيل.. https://t.co/ONvCV4CTJG — تلفزيون سوريا (@syr_television) February 25, 2021

وقال مصدر إن “4 مدنيين بينهم طفلان، لقوا حتفهم وأصيب نحو 6 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين”.



وأضاف المصدر أن “بين المصابين حالات حرجة تم نقلها الى المشافي”، مشيرا إلى أن “القوى الأمنية فرضت طوقا أمنيا في منطقة التفجير”.