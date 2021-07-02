4 قتلى بتفجير انتحاري قرب مقر الاستخبارات الصومالية

وقع الانفجار داخل مقهى يبعد امتارا من مقر جهاز الاستخبارات الصومالية.

قال مصدر امني ان اربعة اشخاص لقوا مصرعهم إثر تفجير انتحاري استهدف مساء الجمعة مقهى وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مصدر من الشرطة، إن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مقهى شعبي بحي شبيس، وسط مقديشو، كان يرتاده مدنيون ومسؤولون أمنيون.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن التفجير تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة.

ويقع المقهى الذي تعرض للتفجير الانتحاري على بعد أمتار من مقر جهاز الاستخبارات الصومالية.

ولم تصدر إفادة رسمية من السلطات الصومالية حتى الساعة 16.15 تغ، فيما لم تتبن أي جهة هذا التفجير، غير أن مثل هذه الحوادث تعلن حركة “الشباب” المسلحة مسؤوليتها عنها.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد “الشباب”، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.