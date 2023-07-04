4 قتلى بسقوط طائرة في "كارولينا" .. فيديو

وقع حادث تحطم طائرة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بالقرب من ملعب للغولف، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر.

في البداية، تم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد، ولكن لاحقًا تبين أن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع إلى أربعة.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة من طراز بايبر PA-32 ذات المحرك الواحد، والتي تحطمت شمال غرب مطار غراند ستاند في نورث ميرتل بيتش.

Three killed, one injured in South Carolina small plane crash

Smoke rises from a small plane crash in South Carolina, which reportedly left three people dead and one injured. pic.twitter.com/oYxiQLOhu7 — sync (@syncmedia24) July 2, 2023

وعثرت فرق الإطفاء على حطام الطائرة قرب منتجع Barefoot Landing Resort and Golf Course، وتم اشتعال النيران في الطائرة.

وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا بالتحقيق في الحادثة بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافية حول هوية ركاب الطائرة حتى الآن.

‼️ NEW: The Federal Aviation Administration said four people were killed and one was seriously hurt after Sunday’s plane crash in North Myrtle Beach, South Carolina.



A single-engine Piper PA-32 came down two miles northwest of the Grand Strand Airport in North Myrtle Beach… pic.twitter.com/0ukOx657rI — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) July 3, 2023



