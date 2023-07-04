4 قتلى بسقوط طائرة في "كارولينا" .. فيديو

وقع حادث تحطم طائرة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بالقرب من ملعب للغولف، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر.
في البداية، تم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد، ولكن لاحقًا تبين أن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع إلى أربعة.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة من طراز بايبر PA-32 ذات المحرك الواحد، والتي تحطمت شمال غرب مطار غراند ستاند في نورث ميرتل بيتش.
وعثرت فرق الإطفاء على حطام الطائرة قرب منتجع Barefoot Landing Resort and Golf Course، وتم اشتعال النيران في الطائرة.
وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا بالتحقيق في الحادثة بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافية حول هوية ركاب الطائرة حتى الآن.