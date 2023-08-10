4 قتلى بينهم قيادي بارز في هجوم على الانفصاليين في اليمن

لقي اربعة بينهم قيادي بارز من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني في انفجار عبوة ناسفة الخميس في محافظة أبين، وفق ما ذكر مصدر أمني يمني

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية ان عبوة ناسفة انفجرت أثناء عبور موكب قائد الحزام الأمني في محافظة أبين عبداللطيف السيّد شرق مديرية مودية في محافظة أبين الجنوبية واشارت الى ان السيد كان يتفقّد أحد المواقع في منطقة مشتعلة وتشهد مواجهات يومية بين قواته وعناصر تنظيم القاعدة

وسبق ان نجا القائد القتيل من هجوم للقاعدة في وقت سابق ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليّتها عن العملية.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي ان "القائد البطل عبداللطيف محمد حسين بافقيه (السيّد)، قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، وعدد من مرافقيه، طالتهم أيادي الغدر والإرهاب".

واشاد الزبيدي بتاريخ القائد القتيل وقال انه احد قادة العمليات الامنية الكبيرة ضد الجماعة المتطرّفة في جنوب اليمن

وتشكّلت قوات "الحزام الأمني" بدعم من الإمارات العضو في التحالف العربي الذي تدخل في اليمن بطلب من الحكومة الشرعية وذلك في ثلاث محافظات جنوبية هي عدن ولحج وأبين، حيث كانت تواجه في غالبية معاركها القاعدة وداعش اللتان تتغلغلان في اليمن

والأسبوع الماضي، قُتل خمسة عناصر من قوات مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين في هجوم وقع في وادي عومران بمحافظة أبين.