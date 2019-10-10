4 قتلى في قصف على تركيا وقسد تسقط طائرة استطلاع

ذكرت مصادر أمنية تركية، أن 4 أشخاص بينهم طفل قتلوا في سقوط قذيفة هاون من سوريا على بلدة "أقجة قلعة" الحدودية التركية اليوم الخميس.

وذكرت في وقت سابق الخميس، أن 12 شخصا أصيبوا بعد سقوط صواريخ وقذائف يعتقد أنها أطلقت من مناطق يسيطر عليها فصيل كردي في سوريا تستهدفه القوات التركية، وسقطت على مناطق في بلدات أقجة قلعة وبيرجيك وجيلان بينار ونصيبين.

وسقطت 6 صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية، وفقا لما أفادت به وكالة "الأناضول".

وأضافت الوكالة أن القذائف أطلقها عناصر من "حزب العمال الكردستاني" على البلدة التابعة لولاية ماردين.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان تركيا عن بدء عملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أكدت في وقت سابق أن المقاتلات التركية شنت ضربات جوية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس، حيث "قصفت الطائرات التركية مواقع في عين عيسى على عمق 50 كيلومترا داخل سوريا".

اسقاط طائرة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم إسقاط طائرة استطلاع تركية دون طيار في محور قرية القحطانية شمال غربي سوريا.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن "الدفاعات الجوية لقواتنا تمكنت اليوم من إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار في سماء مدينة ديريك".

وأكدت سلطات الإدارة الذاتية والقوى الأمنية في المدينة تمكنها من إسقاط طائرة استطلاع تركية بعدما قامت بالتحليق فوق قرية "قصر الديب" في ريف القحطانية.

وكانت قد شهدت منطقة القحطانية أيضا محاولة توغل للجيش التركي للدخول إلى ريف منطقة القحطانية، ولكن قوات سوريا الديمقراطية تصدت له ومنعته من التقدم.

ويأتي ذلك على خلفية عملية "نبع السلام" التي بدأتها قوات الجيش التركي مع حلفائها في المناطق الحدودية شمالي سوريا الأربعاء