4 قتلى من الجيش العراقي في هجوم لداعش بكركوك

لقي 4 عناصر من الجيش العراقي مصرعهم، اليوم السبت، في محافظة كركوك، إثر هجوم مسلح نسب لتنظيم داعش.

وقال مصدر أمني لقناة "السومرية": " إن عناصر داعش، شنوا هجوما على الجيش العراقي، فجر اليوم، في قضاء الدبس بكركوك، وأقدموا على سرقة اسلحة الجنود وهواتفهم وأجهزة النداء".

وتشن القوات العراقية، هجمات وعمليات أمنية، في محافظات كركوك وديالى ونينوى والأنبار وصلاح الدين والعاصمة بغداد، لملاحقة فلول داعش، والقضاء عليهم.

يشار إلى أن القوات العراقية، قتلت إثنين من عناصر داعش في كركوك، بحسب ما أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي

وتشدد السلطات العراقية، دائما على سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.

وتمكن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، من تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".