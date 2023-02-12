4 قتلى و 10 إصابات إثر هجوم ل"داعش" في تدمر

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، اليوم الاحد، إثر هجوم شنه مقاتلون من تنظيم داعش في مدينة تدمر في البادية السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الهجوم الإرهابي، تم تنفيذه من قبل عناصر "داعش"، بواسطة الأسلحة الرشاشة، في "تدمر" الواقعة شرق مدينة حمص.

وقالت "سانا": "إن ضحايا الهجوم من المواطنين المدنيين، الذين كانوا يجمعون فطر "الكمأة" جنوب تدمر".

وأشارت الوكالة، إلى أن جميع المصابين، الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، تبين إصابتهم بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من أجسامهم.

وبينت "سانا"، أن بعض الحالات الخطيرة، تم نقلها إلى مستشفيات مدينة حمص لمتابعة العلاج.

وتتعرض المناطق الشرقية الجنوبية في سوريا، لهجمات وكمائن بشكل مستمر من قبل عناصر تنظيم داعش، تستهدف حافلات النقل العسكري، وجنود الجيش السوري، ومواطنين في تلك المناطق.