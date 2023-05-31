4 قتلى و 16 جريحا بقصف أوكراني على مزرعة دواجن في لوغانسك

أفادت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية، بمقتل 4 اشخاص وإصابة 16 آخرين، نتيجة لقصف أوكراني على مزرعة دواجن في قرية كارباتي.

ووفقًا لممثلية الجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق عبر قناة تلغرام: "في الليلة التي تلت 31 مايو/آيار 2023، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مزرعة دواجن في قرية كارباتي (منطقة بيريفالسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية).

وأضاف البيان أنه وفقًا للمعلومات المبدئية، لقى أربعة من البنائين حتفهم وأصيب 16 شخصًا بجروح”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الصباح الباكر من اليوم عن ضربة شنتها طائرات سلاح الجو الروسي على نقاط تمركز اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية، باستخدام القنابل والصواريخ.

ووفقًا لرئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، تم توجيه الضربات إلى نقاط التمركز المؤقتة للواء الخاص الأول ومناطق تجمع الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواءين الميكانيكيين المستقلين 14 و92، بالإضافة إلى وحدات الدفاع الإقليمي.

في منطقة كوبيانسك، قامت المدفعية بإطلاق النار من مدافع "أكاسيا" و"مستا-س"، وتم تدمير طاقم هاون للعدو في منطقة القرى ستاريتسا وفيشنيفوي. كما تم استهداف مدافع هاوتزر D-20 و D-30 في منطقة القرى لوزافايا وزابادنايا.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الروسية في إفشال خمس محاولات لتناوب وحدات الجيش الأسلحة المشتركة السادسة على المواقع الأمامية في منطقة الدفاع.

من جهة أخرى، أكد فينيامين كوندراتييف، رئيس إقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم، حدوث حريق في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في الإقليم.

ويعتقد أن الحريق نشب نتيجة سقوط طائرة بدون طيار، ولم يتعرض أي شخص للإصابة، وتمت السيطرة على الحريق بالفعل.

وفي تصريحه عبر قناته على تطبيق تيليغرام، قال كوندراتييف: "اندلع حريق في مصفاة أفيبسكي في منطقة سيفيرسكي، وتحترق وحدة تقطير الوقود الثقيل.، حيث يُعتقد أن السبب وراء ذلك هو سقوط طائرة بدون طيار، وتمكنا من السيطرة على الحريق في مساحة تبلغ 100 متر مربع، ولم يصب أي شخص".

وأضاف أن فرق الإطفاء من المؤسسة ووزارة الطوارئ والخدمات الطارئة عملت في الموقع للسيطرة على الحريق بسرعة، وتمت السيطرة عليه بالفعل.

