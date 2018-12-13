مقتل وإصابة 47 شخصا في حادث قطار بتركيا (صور)

والي أنقرة: أربعة أشخاص قتلوا في الحادث وأصيب 43 آخرون

أصيب عدد كبير من ركاب القطار السريع في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، جراء اصطدام القطار بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره.

وعقب انطلاقه من المحطة المركزية في أنقرة متجهًا إلى ولاية قونية، خرج القطار عن مساره في إحدى المحطات بالعاصمة التركية، لأسباب لم تُعرف بعد، واصطدم بجسر عبور الركاب.

وأسفر الحادث عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى، ما أدى إلى إصابة العديد من الركاب. وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث ، حيث بدأت بمعالجة المصابين.

ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث.

وقال والي أنقرة، واصب شاهين، في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرون.

وأضاف شاهين أن القطار السريع، الذي كان متجها إلى إقليم قونية بوسط البلاد، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان.