4 ملايين مصاب بكورونا في أكثر من 210 دول

يظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 3.95 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، بينما تسبب المرض في وفاة 273805 أشخاص.

وتم تسجيل حالات إصابة بالمرض في أكثر من 210 دول ومناطق منذ ظهور أولى الحالات في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

والولايات المتحدة هي الدولة التي تشهد حاليا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بالمرض اليوم السبت 129,4527 حالة إصابة و77,238 وفاة.

وثاني أكبر عدد للإصابات موجود حاليا في إسبانيا التي سجلت حتى الآن 240,711 إصابة و26,299 وفاة، بينما يوجد ثاني أعلى عدد وفيات حاليا في بريطانيا التي وصل فيها إلى 31241 شخصاً لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد أميركا وإسبانيا وإيطاليا في عدد الإصابات بتسجيل 211364.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168,551 حالة. كما ارتفع عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.

وفي روسيا، قالت السلطات اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 10817 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي على مستوى البلاد إلى 198,676 مصاباً.

وقال فريق العمل المكلف بمكافحة كورونا في روسيا إن 104 أشخاص توفوا خلال الليل بسبب المرض بما يرفع الإجمالي إلى 1827.

وتخطى عدد حالات الإصابة في روسيا نظيره في كل من فرنسا وألمانيا خلال الأيام الماضية، لتصبح روسيا بذلك صاحبة خامس أعلى عدد حالات إصابة بكورونا في العالم.

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 751 شخصاً إضافياً في البرازيل خلال أربع وعشرين ساعة، وهو رقم يومي قياسي، بحسب ما أعلنت الجمعة وزارة الصحّة في البلد الأكثر تأثّراً بالفيروس في أميركا اللاتينيّة.

غير أنّ هذه الأرقام الرسميّة التي تنشرها الوزارة يومياً، تُواجَه بتشكيك كبير من المجتمع العلمي الذي يعتبر أنّ الحصيلة الوطنيّة للضحايا أعلى بـ15 أو حتّى 20 مرّة.

حتّى مساء الجمعة، سَجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها 210 ملايين نسمة، 145,328 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19، فضلاً عن 9897 وفاة.

وفي غضون 24 ساعة، سُجّلت 10,222 إصابة جديدة في هذا البلد الذي قد يتحوّل في حزيران/يونيو مركزاً جديداً للوباء.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 269,514 شخصاً على الأقل منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس أكثر من 3 ملايين و856 ألفاً و400 إصابة في 195 دولة ومنطقة. ومن بين هؤلاء، شُفي ما لا يقل عن مليون و256 ألفاً و900 مريض.