40 قتيلا من "الشباب" الصومالية في شبيلي الوسطى

قتل العشرات من عناصر حركة الشباب الصومالية، اليوم الخميس، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن في منطقة شبيلي الوسطى.

وقالت قوات الأمن الصومالية، إنه تم القضاء على 40 مسلحا من "الشباب"، في عملية عسكرية مشتركة، في بلدة مهداي، نفذها جهاز المخابرات والأمن الوطني، والجيش الوطني، والسكان، وشركاء الأمن العالميين.

كما وصفت قوات الأمن، عبر حسابها على موقع "تويتر"، عناصر "الشباب" بالخوارج، مشيرة إلى أنه تمت مهاجمة المسلحين أثناء محاولتهم حشد صفوفهم لشن هجوم جديد.

يشار إلى أن القوات الصومالية، قتلت أكثر من 100 عنصر من "الشباب"، بينهم 10 قيادات من الحركة، في عملية عسكرية نفذتها في منطقة عيل طيري الواقعة على الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف: "العملية المخططة، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع القوات الصديقة".

وأكد "عبد الرحمن يوسف"، أن منطقة عيل طيري، باتت تحت سيطرة الجيش الصومالي.

ويشهد الصومال، الذي يعيش صراعا داميا منذ سنوات، عمليات عسكرية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، ضد مواقع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الذي يسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.