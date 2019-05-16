40 قتيلا وجريحا بهجوم صاروخي على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بسوريا

منشور 16 أيّار / مايو 2019 - 03:49
مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب السورية

 قالت الأمم المتحدة في بيان يوم الخميس إن ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب السورية مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البيان "بينما كانت العائلات تجتمع لتناول وجبة الإفطار في رمضان، أصابت عدة صواريخ مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين المكتظ بالسكان في حلب".

وأضاف البيان "بين القتلى أربعة أطفال أصغرهم عمره ست سنوات. ولا يزال عدد من المصابين في حالة حرجة".
 

كلمات دالة:سورياجبهة النصرةمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين

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