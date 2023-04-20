400 عسكري سوداني يفرون إلى تشاد

البوابة - أكد وزير الدفاع التشادي، داود يايا براهيم، ارتفاع عدد العسكريين السودانيين، الذين فروا من المعارك الدائرة في بلادهم، بين الجيش وقوات الدعم السريعن إلى 400 عسكري.

وقالت نجامينا، أن نحو 320 عسكرياً سودانياً، عبروا الحدود إلى تشاد، وسلموا أنفسهم للقوات العسكرية فيها.

واشار وزير الدفاع، إلى أن مئات العسكريين السودانيين الذين هربوا من بلادهم إلى تشاد، بحثا عن الأمان.

وأوضح "يايا براهيم"، أن تشاد ستعيد العسكريين السودانيين إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع فيها.

وبين "يايا براهيم"، أن القوات التشادية عززت تواجدها ومواقعها على الحدود مع السودان، عقب المعارك التي تجري فيها.

وقال وزير الدفاع: "لقد تواصلت تشاد مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بسبب أزمة السودان"، مشيرا إلى بلاده تتأثر بما تمر به السودان، وأنها تتدخل لتهدئة الأزمة.

وكشف "يايا براهيم"، النقاب عن أن استضافة تشاد بلاده لمئات آلاف السودانيين بسبب أحداث دارفور.

وتشهد مناطق متفرقة من السودان، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تتركز معظمها في العاصمة والولاية الشمالية، في محاولة من كلا الطرفين المتقاتلين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.