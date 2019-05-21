400 عضو في الكونغرس يحثون ترامب على التدخل في سورية

طلب 400 عضوا من الكونغرس الاميركي من الرئيس دونالد ترامب،التدخل لإيجاد حل في سوريا، وتشديد الحرب والحصار على إيران وروسيا وحزب الله.

ووفق مذكرة موقعة اتهمت روسيا بأنها تشن حربا على الشعب السوري وتستخدم القوة لحماية رأس النظام بشار الأسد من العقاب.

وحث النواب والشيوخ الموقعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ترامب، على قيادة جهود وقف التهديدات الأمنية ضد مصالح أميركا وحلفائها في سوريا، وعلى تكثيف الضغط على إيران وروسيا وحزب الله اللبناني بهذا الشأن.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو؛ إن التصعيد العسكري للنظام وروسيا شمال غربي سوريا شرد أكثر من 120 ألف شخص.

واعتبرت كارلو وجود "هيئة تحرير الشام" في إدلب لا يبرر تعريض حياة 3 ملايين شخص للخطر، ودعت إلى توحيد الصف من أجل ضمان خفض التصعيد في المنطقة، ودفع العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية إلى الأمام.

وتشن قوات النظام وميليشيات عملية عسكرية على مدن وبلدات في شمالي غربي سوريا، وقصفت المناطق المحررة في ريفي إدلب وحماة بآلاف الصواريخ والقذائف على مدار أكثر من أسبوعين، ويقطن في المناطق التي تقصفها روسيا والنظام قرابة 4 ملايين مدني.