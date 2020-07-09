41 وفاة بكورونا في السعودية والوباء يتفاقم في كركوك

تشهد محافظة كركوك شمالي العراق زيادة مستمرة في الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم كفاية المستلزمات الطبية والخدمات الصحية، وخاصة أجهزة التنفس الاصطناعية.

أعلنت السعودية الخميس، تسجيل 41 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت قطر 4 حالات، والكويت 3، إضافة إلى 532 إصابة في الإمارات، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، تسجيل 41 وفاة، و3 آلاف و183 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 223 ألفا و327، بينها ألفان و100 وفاة، و161 ألفا و96 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 4 وفيات و557 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 102 ألف و110، منها 142 وفاة، و97 ألفا و272 حالة شفاء.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة، 3 وفيات و833 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52 ألفا و840، بينها 382 وفاة، و42 ألفا و686 حالة تعاف.

في الإمارات، سجلت وزارة الصحة في بيان، 532 إصابة.

ولفتت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 53 ألفا و577، بينها 328 وفاة، و43 ألفا و570 متعافيا.

كركوك.. تفاقم الوباء

في الغضون، تشهد محافظة كركوك شمالي العراق زيادة مستمرة في الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم كفاية المستلزمات الطبية والخدمات الصحية، وخاصة أجهزة التنفس الاصطناعية.

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية لرئيس فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية هشام بيرقدار، الخميس.

وقال بيرقدار إن الزيادة في إصابات كورونا لدى كركوك ناجمة عن قلة الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن المستشفيات في المحافظة تعاني من نقص المستلزمات الطبية وفي مقدمتها أجهزة التنفس الاصطناعي.

وشدّد على أن تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا يوميًا في كركوك أمر يبعث على القلق.

وانتقد بيرقدار تخصيص مستشفى كركوك الحكومي للمصابين بالفيروس، مؤكدًا أن وقوعها في مركز المحافظة يشكل خطرًا.

وأوضح أن الأطباء يمتنعون عن الذهاب إلى المستشفيات بسبب عدم توفر الملابس الواقية والمعدات الطبية.

ودعا وزارة الصحة العراقية إلى تقديم المساعدات الطبية والدعم لكركوك على وجه السرعة.

وتشير تقارير إلى أن كركوك تشهد تسجيل 100 إصابة جديدة يوميًا منذ 10 أيام.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا 69 ألفا و612 عراقيا، توفى منهم 2882 ، مع تعافي 39 ألفا و502 وفق موقع "worldometers" العالمي المختص برصد تطورات الفيروس.

