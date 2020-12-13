42 قتيلا من داعش خلال عملية للجيش العراقي في نينوى

خاضت القوات العراقية اشتباكات مسلحة على مدى يومين مع فلول مسلحي التنظيم، وأسفرت عن مقتل 42 عنصراً في داعش، بينهم قادة في التنظيم بنينوى، أحدهم يكني "براء".

أعلن الجيش العراقي الأحد، مقتل 42 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال مداهمة على مدى يومين بإسناد طائرات التحالف الدولي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اطلعت عليه الأناضول.

وقال رسول إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمة باسم 'السيل الجارف' لملاحقة فلول داعش الإرهابي في منطقة عين الجحيش جنوبي نينوى، بناء على توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن القوات خاضت اشتباكات مسلحة على مدى يومين مع فلول مسلحي التنظيم، وأسفرت عن مقتل 42 عنصراً في داعش، بينهم قادة في التنظيم بنينوى، أحدهم يكني "براء".

وأوضح أن "العملية شنت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي"، دون تفاصيل عن عدد القوات المشاركة أو انتهاء الحملة من عدمه.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

