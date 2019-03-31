456 منظمة عربية تطالب في مذكرة مشتركة بوقف الحرب في اليمن

أودع مركز تونس لحرية الصحافة، السبت، مذكرة إلى القمة العربية أمضتها منظمات من عشر دول عربية تطالب بوقف الحرب في اليمن وإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في هذا البلد.

وأودع المركز هذه المذكرة التي أمضتها 456 منظمة وجمعية من تونس ودول عربية إلى وزارة الخارجية التونسية بصفتها البلد المنظم للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية التي تنعقد يوم الأحد.

والمذكرة هي “إعلان تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء السلام”، الذي يمثل خلاصة مؤتمر نظمه مركز حرية الصحافة بتونس في شباط/فبراير الماضي لبحث الواقع الإنساني المتدهور في اليمن جراء الحرب والحصار والدمار.

ويطالب الإعلان أساسا برفع الحصار عن اليمن وعن مطار صنعاء والسماح بدخول مساعدات إنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

كما يطالب بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإفراج عن أسرى الحرب والكشف عن المفقودين ووقف بيع أسلحة لجميع الأطراف وتكوين لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن.

وتنحدر المنظمات والجمعيات من عشر دول عربية هي تونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان والأردن والعراق وفلسطين ولبنان واليمن.

د ب أ