46 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال يناير 2022

رصد تقرير فلسطيني، تسجيل 46 انتهاكا إسرائيليا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية تخللها عمليات اعتقال وابتزاز واعتداءات مباشرة على الصحفيين، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الانتهاكات المنافية للقوانين الدولية والحريات الإعلامية.

46 انتهاكا اسرائيليا بحق الاعلاميين

وقالت لجنة دعم الصحفيين، في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، إن شهر يناير 2022 شهد أكثر من 46 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الإعلاميين في محاولة لتغييب الحقيقة، كما سجل التقرير 7 من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية، كما سجل التقرير 4 حالات من الانتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق التقرير خلال شهر يناير الماضي 2022، اعتقال واحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 من صحفيين وهم ياسر العقبي، ومحمود عبد الغني، والمصور “ليث جعار” والصحافية “فيحاء خنفر”.

وذكر التقرير ان سلطات الاحتلال أجلت اعتقال وأصدرت حكماً بالاعتقال لعدد 4 من الصحفيين، وهم تثبيت الاعتقال الإداري بحق الصحفي يوسف فواضلة، والصحفي يزن أبو صلاح مرتين متتاليتين خلال شهر يناير دون تحديد جلسة محاكمة له، وإصدار حكم فعلي لمدة ستة أشهر بحق الصحفي عاصم الشنار.

17 حالة اعتداء اسرائيلية على الاعلاميين

وسجل تقرير لجنة دعم الصحفيين، 17 حالة اعتداء وإصابة واستهداف تعرض لها الصحفيين من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم هدم جرافات الاحتلال منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك ضربهم وركلهم خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة و استخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث من بينهم كل من الصحفي فايز أبو رميلة، نصير ثابت، معتصم سقف الحيط، يوسف شحادة، عطوة أبو خرمة، أحمد غرابلي، ناصر اشتية، عبد الله بحش، والصحافية ريما العملة، ونجوى السمري.

واشار التقرير الى أن قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، منعوا أكثر من 18 حالة تغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل.

ورصد التقرير أيضاً حالة اقتحام ومداهمة وتحطيم وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفي أحمد أبو صبيح، كما سجلت حالة(2) تهديد بحق الصحفيتين ريما العملة، ونجوان السمري.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفيما يتعلق بمحاربة المحتوى الفلسطيني، بين التقرير ان قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (4) حالات لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، من ضمنهم حذف حالة(1) قامت بها منصة تيك توك والتي حذفت بشكل نهائي حساب شبكة القسطل الإعلامية، فيما ارتكبت منصة انستجرام عدد(2) من الانتهاكات خلال منع كل من الصحافية الناشطة منى الكرد ، وشبكة قدس الإخبارية من تسجيلهما لبث مباشر لعرض جرائم الاحتلال في حي الشيخ جراح وهدم منازل المواطنين.

واشار الى ان الاحتلال صادق على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني، ويمنح قانون “فيسبوك” النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وأوضح التقرير، أنه تم تسجيل7 حالات اعتداءات فلسطينية داخلية على الصحفيين من في يناير المنصرم، من بينها 4 حالات بالضفة المحتلة، 3 حالات في قطاع غزة.