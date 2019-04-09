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47 قتيلا منذ انطلاق حملة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية

47 قتيلا منذ انطلاق حملة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية
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