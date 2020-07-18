4700 أسير فلسطيني حالتهم تستدعي التدخل الدولي

يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أسوأ أوضاع إنسانية وصحية نتيجة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم داخل المعتقلات، واتباع سياسة الإهمال الطبي التي أودت بحياة العشرات من المعتقلين.

وتتواصل معاناة أكثر من 4700 معتقل فلسطيني، بصورة خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، ما يزيد من خطورة الموقف، في ضوء عدم اتباع الاحتلال لأساليب الحماية والوقاية الطبية اللازمة لتجنب الأسرى كارثة حقيقية في حال تفشي المرض داخل السجون.

حصيلة الشهداء

وقال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن “12 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى 4 سجناء فلسطينيين كانوا في أقسام الجنائيين. بسبب الاهمال الطبي والاستهتار الاسرائيلي المتصاعد”.

وأوضح فروانة في حديث لتلفزيون الغد المصري، أن الأوضاع الصحية داخل السجون الإسرائيلية خطيرة وقاسية وتستدعي تدخل دولي لحماية الأسرى، كما يتطلب من المؤسسات الحقوقية تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة القضائية في ظل السعي الإسرائيلي لترسيخ ثقافة “الإفلات من العقاب”.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تعد تلتفت إلى ردود الأفعال التقليدية، وبيانات الشجب والاستنكار “المستنسخة”، وأنها لا تكترث بالمطالبات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق أو المناشدات الروتينية لإطلاق سراح الأسرى المرضى.

وشدد على أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تستدعي خطوات جديدة وأدوات ضغط تكون أكثر تأثيرا وتوظيف كافة الآليات الدولية للإفراج عن الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم وحياة الأسرى عموما من خطر الموت او الإصابة بالامراض وفيروس كورونا.

وذكر فروانة أن “استمرار الوضع على ما هو عليه، وابقاء الأداء دون تطوير، يعني بالمقابل استمرار الاستهتار الإسرائيلي واتساع الجريمة وارتقاء مزيد من الشهداء وانضمام اسرى جدد الى قائمة الأسرى المرضى والتي وصلت إلى 700 مريض، بينهم من يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كالسرطان والقلب”.

وتطرق إلى الحالة الصحية المتدهورة للأسير كمال أبو وعر، المعتقل منذ عام 2003 ، والذي يعاني من تبعات ورم سرطاني في الحنجرة اكتشف في 2019 ، كما تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وجدد الدعوة لزيارة وفد طبي دولي محايد إلى السجون ومتابعة هذا الملف، قائلا إن “الرواية الاسرائيلية مشكوك فيها دوما ولا نثق بها”.

وتابع فروانة “الخطر لا يقتصر فقط على حياة الأسير كمال أبو وعر وأمثاله من المرضى الذين يعانون من السرطان، بل إن الخطر يداهم الأسرى عموما في ظل استمرار هذه الظروف.

يذكر ان أكثر من 4700 أسير فلسطيني بينهم 41 اسيرة و160 طفلا و370 معتقلا إداريا، يواجهون أوضاعا صحية في سجون الاحتلال خاصة بين الأسرى القدامى وكبار السن (50 اسير) المعتقلين منذ أكثر من 20 سنة.