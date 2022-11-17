48 قتيل باشتباكات قبلية في دارفور

لقي 48 شخصا على الأقل في جولة من أعمال العنف الطائفية والاشتباكات القبلية في منطقة دارفور المضطربة في السودان فيما فر الآلاف إلى قرية توكتوكا المجاورة، معظمهم نساء وأطفال.

وقامت السلطات في وسط دارفور بفرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما وحظر التجول خلال فترات الليل فيما أجلي عمال الإغاثة من المنطقة وعلقت عمليات الإغاثة.

واندلعت اشتباكات بين قبيلة المسيرية ورجال قبائل الرزيقات بالقرب من قرية جوغوما بوسط دارفور عقب عملية سطو مسلح.

وقتل نحو 24 من الضحايا السبت بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على أشخاص كانوا يحاولون التوسط في الصراع.