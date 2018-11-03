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49% من الأمريكان يرون بخطابات ترامب "تشجيعا على العنف"

49% من الأمريكان يرون بخطابات ترامب "تشجيعا على العنف"
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