5 الاف داعشي على حدود الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي

كشفت مصادر امنية واستخبارية روسية ان 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لـ"داعش" يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان قرب حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

ووفق مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف فأن اجهزة الامن في بلاده حصلت على على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية

وكشف عن امتلاكهم مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، ويستخدمون الطائرات المسيرة".

وكان بورتنيكوف يتحدث أمام رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لبلدان رابطة الدول المستقلة وقال ان المقلق انهم انتشروا على حدود بلدان رابطة الدول المستقلة​ ويمتلكون اموالا وتكنولوجيا واجهزة حديثة