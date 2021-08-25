5 دول عربية تستقبل المتعاقدين الافغان

ابدت 5 دول عربية موافقتها على استضافة مهاجرين أفغان في أراضيها لتسهيل نقلهم إلى دول أخرى عبر مطاراتها

وقالت دولة قطر، الثلاثاء، إنها تعمل بشكل متواصل وحثيث مع شركائها الدوليين على إجلاء المدنيين الأفغان ومواطني الدول الصديقة والصحفيين من الأراضي الأفغانية عبر توفير عبور آمن إلى المطار ومن ثم نقلهم إلى الدوحة عبر رحلات خاصة تنظمها قطر.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة، الموافقة على استضافة 5 آلاف مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من بلادهم في طريقهم إلى دول أخرى.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الخارجية الموافقة على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضي المملكة، في طريقهم إلى الولايات المتحدة، دون أن تحدد موعدا لذلك، أو ما إذا كانوا قد مروا في وقت سابق أم لا.

فيما أعلنت البحرين، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، السبت، أن المملكة ستسمح باستخدام مطاراتها لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكدت أن المنامة "بموقعها الجغرافي ومسؤولياتها الأخلاقية تسهم إلى جانب الشركاء الدوليين في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان وتسهيل العملية من خلال السماح للرحلات الجوية باستخدام موقع المملكة كنقطة عبور".