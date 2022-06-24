5 قتلى اثناء تدفق الفي مهاجر نحو سياج مليلة

لقي 5 مهاجرين من بلدان أفريقيا اليوم (الجمعة) حتفهم ، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقاً من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وافادت مصادر ان الوفيات وقعت تدافع وسقوط بعض المقتحمين من أعلى السياج وتحدثت عن احتمال ارتفاع الحصيلة بسبب الاصابات الخطيرة

اصابات خطيرة في تدافع نحو مليلة

واشارت المصادر الى اصابة 76 من المقتحمين بجروح... من بينها 13 إصابة بالغة كما أُصيب 140 من أفراد قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة عندما حاولو ابعاد المندفعين عن السياج

ونقل المصدر، عن سلطات إقليم الناظور المغربي قولها وفق موقع "هسبريس" المحلي إن "مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أقدمت، صباح اليوم الجمعة، على عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية".

الفي مهاجر يتدفقون الى السياج

واندفع نحو ألفي مهاجر الى المنطقة وهي المرة الأولى التي تشهد هذه الاحداث منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف مارس (آذار) بين مدريد والرباط إثر خلاف دبلوماسي استمر قرابة السنة.

انتشرت القوات المغربية لمحاولة صدّ عملية الدخول على الحدود وتعاون معها الامن الإسباني

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإسبانية، مهاجرين مرهقين ممددين على رصيف في مليلية وبعضهم ملطخ بالدماء وملابسه ممزقة.

وفق المصدر، فقد جرى نقل كافة المصابين، سواء في صفوف القوات العمومية أو من بين المقتحمين، صوب مستشفى الحسني بمدينة الناظور والمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة وجدة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.

وسمح في البدء بعبور مواطني منطقة شينغن وأفراد عائلاتهم قبل توسيع الإجراءات لتشمل عبور العمال في الاتجاهين بعد 31 مايو، بحسب وزير الداخلية الإسباني.

المغرب: مقتل 5 مهاجرين وإصابة العشرات، منهم عناصر من الشرطة، في تدافع لأشخاص كانوا يحاولون العبور إلى جيب مليلة الإسباني في شمال إفريقيا https://t.co/dUN1flqsGH — The Associated Press بالعربي (@AP_Arabic) June 24, 2022

المصالحة المغربية الاسبانية

وحصلت المصالحة بين مدريد والرباط قبل فترة قصيرة بعد قرار إسبانيا في منتصف مارس، تغيير موقفها المحايد إزاء نزاع الصحراء الغربية، لمصلحة مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلاً وحيداً لإنهاء النزاع.

واتفق كل من المغرب وإسبانيا على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، شمال المملكة، في منتصف مايو بشكل تدريجي.

يذكر أن مدينتي سبتة ومليلية، والجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، تخضع لإدارة مدريد، فيما تعتبر الرباط المدينتين وتلك الجزر "ثغور محتلة".

وأغلقت هذه المعابر الحدودية قبل عامين تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، قبل أن يعلن البلدان مطلع أبريل خارطة طريق لطي هذه الصفحة.

وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على سبتة مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.