5 قتلى باطلاق نار قرب كنيس يهودي في جربة التونسية

لقي خمسة اشخاص مصرعهم واصيب عدد اخر في اطلاق نار وقع فجر الاربعاء، قرب كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية، بحسب ما افادت السلطات.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان ان رجل امن في مركز للحرس الوطني في الجزيرة قتل زميله واستولى على كمية من الذخيرة قبل ان يشق طريقه الى الكنيس حيث قتل اثنين من زواره المدنيين (تونسي وفرنسي) وزميلين اخرين قبل ان تقتله قوات الامن.



واضافت الوزارة ان خمسة اشخاص اصيبوا في اطلاق النار الذي تزامن مع احتضان الجزيرة لفعاليات سنوية في كنيس الغربية تستقطب مئات الزائرين خصوصا من اسرائيل.

ونشرت وسائل اعلام مقطع فيديو يظهر الهلع في صفوف المتواجدين داخل الكنيس، بينما تسمع في الخلفية اصوات اطلاقات رصاص.

اعلام #تونسي:



مصرع أمنيين وزائرين اثنين والقضاء على منفذ الهجوم على الكنيس اليهودي في جزيرة جربة https://t.co/igcF9WMZcO — أحداث العالم (@Ahdath_New) May 9, 2023

وكنيس الغريبة هو أقدم معبد يهودي في إفريقيا، ويؤمه مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل في هذا الوقت من العام.

ويشهد محيط الكنيس تشديدات امنية منذ الهجوم الذي شنه أحد متشددي القاعدة عليه بشاحنة ملغومة عام 2002 مما أسفر عن مقتل 21 شخصا.

