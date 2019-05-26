5 قتلى بانفجار سيارة في سوق بمحافظة نينوى العراقية

لقي خمسة اشخاص على الاقل مصرعهم واصيب ثمانية اخرون جراء انفجار سيارة مفخخة شمال غربي محافظة نينوى شمال العراق، بحسب اما أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأحد.

وقالت خلية الإعلام الامني (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، إن “عجلة (سيارة) مفخخة.. انفجرت في سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى”.

وأضاف، ان الانفجار أدى الى مقتل 5 مواطنين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن السلطات الأمنية العراقية توجه عادة الاتهام لمسلحي تنظيم “الدولة” بالوقوف وراء هكذا هجمات.

وصّعد تنظيم “الدولة” على مدى الأيام الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد.

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم “الدولة” في العراق، الا ان القادة العسكريين العراقيين يؤكدون ان التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

