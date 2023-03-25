5 قتلى بانفجار مصنع شوكولا في بنسلفانيا الاميركية

قتل 5 اشخاص على الاقل واصيب اخرون فيما اعلن عن فقدان 6 عقب انفجار في مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقالت مصادر طبية ان 10 اشخاص نقلو الى المشفى اصابة بعضهم خطيرة اثر الانفجار الذي حدث قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي مساء الجمعة، وانتشرت سحابة من الدخان الأسود في الهواء، وقالت الشرطة ومصادر الاسعاف ان الانفجار دمر مبنى وألحق أضرارًا بمبنى مجاور يضم شققا.

Two people are dead and several are missing after an explosion at a chocolate factory in the US state of Pennsylvania. WATCH: Surveillance Video released from U.S Chocolate Factory explosion in West Reading, Pennsylvania.



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وهز الانفجار مصنع شركة "RM Palmer Co"، وفقًا لقائد شرطة ويست ريدينغ، واين هولبن على بعد حوالى 60 ميلا شمال غرب فيلادلفيا وقالت الشرطة ان الحادقة قيد التحقيق، الا ان شهود عيان وعمال في المصنع رجحو ان يكون الحادق نتيجة تسرب غاز

وقالت الشركة المنكوبة انها تصنع "منتجات شوكولاتة جديدة" منذ عام 1948 ولديها الآن 850 موظفًا في مقرها الرئيسي في ويست ريدينغ.