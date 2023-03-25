  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. 5 قتلى بانفجار مصنع شوكولا في بنسلفانيا الاميركية

5 قتلى بانفجار مصنع شوكولا في بنسلفانيا الاميركية

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 05:38
هز الانفجار مصنع شركة "RM Palmer Co"، وفقًا لقائد شرطة ويست ريدينغ
هز الانفجار مصنع شركة "RM Palmer Co"، وفقًا لقائد شرطة ويست ريدينغ

قتل 5 اشخاص على الاقل واصيب اخرون فيما اعلن عن فقدان 6 عقب انفجار في مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقالت مصادر طبية ان 10 اشخاص نقلو الى المشفى اصابة بعضهم خطيرة اثر الانفجار الذي حدث قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي مساء الجمعة، وانتشرت سحابة من الدخان الأسود في الهواء، وقالت الشرطة ومصادر الاسعاف ان الانفجار دمر مبنى وألحق أضرارًا بمبنى مجاور يضم شققا.

 

 

وهز الانفجار مصنع شركة "RM Palmer Co"، وفقًا لقائد شرطة ويست ريدينغ، واين هولبن على بعد حوالى 60 ميلا شمال غرب فيلادلفيا وقالت الشرطة ان الحادقة قيد التحقيق، الا ان شهود عيان وعمال في المصنع رجحو ان يكون الحادق نتيجة تسرب غاز 

وقالت الشركة المنكوبة انها  تصنع "منتجات شوكولاتة جديدة" منذ عام 1948 ولديها الآن 850 موظفًا في مقرها الرئيسي في ويست ريدينغ.


© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...