5 قتلى بهجوم على موقع لقوات الحزام الأمني في أبين

قوات الحزام الأمني مدعومة من دولة الإمارات

قتل 5 جنود وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، إثر هجوم مسلح على نقطة عسكرية تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، حسب مصدر أمني.

وقال مصدر عسكري، إن "5 جنود يمنيين لقوا مصرعهم وأصيب آخر، جراء هجوم على نقطة أمنية في منطقة القوز بمديرية مودية بمحافظة أبين".



وأضاف، أن الهجوم استهدف نقطة تابعه لقوات الحزام الأمني "قوات خاصة" ومدعومة إماراتياَ، وتم باستخدام أسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة، وقذائف "آر بي جي".



وأشار المصدر، إلى أن الجنود اشتبكوا مع المهاجمين، وتمكنوا من قتل عدد منهم "لم يحدد رقما"، قبل إن يلوذ الآخرون بالفرار إلى جهة غير معلومة.

ورجح المصدر الأمني أن يكون الهجوم من تنفيذ عناصر "القاعدة"؛ حيث سبق أن هاجموا العديد من النقاط العسكرية بنفس الطريقة.



ورغم إعلان السلطات المحلية في أبين، في آب/ أغسطس2017، تطهير كل مديريات المحافظة من عناصر "القاعدة"، إلا أن التنظيم ينشط بين الحين والآخر، ويشن هجمات متعددة على مواقع أمنية ومعسكرات؛ ما أودى بحياة العشرات من الجنود.