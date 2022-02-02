5 قتلى على الأقل بانهيار منجم فحم غير قانوني بالهند

قال مسؤولون في الهند إنه تم العثور على 5 قتلى بينهم 4 نساء في منطقة دانباد بولاية جهارخاند بعد أن حوصروا في منجم فحم مفتوح انهار جزء منه صباح أمس الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه تم نتيجة عملية البحث إخراج جثث 3 نساء ورجل واحد كما تم نقل امرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها توفيت متأثرة بجروحها.

وأضافوا أن هؤلاء الأشخاص الخمسة جميعا ذهبوا إلى المنجم للحصول على الفحم وبيعه في السوق وكذلك لاستخدامه في منازلهم كوقود.

وقال نائب مفوض دانباد، سانديب سينغ: "تلقينا معلومات عن عدد قليل من الأشخاص محاصرين في منطقة إي سي إل موغما. قمنا مع الشرطة بالتحقق في موقع الحادث. لقد كانت هذه المنطقة محظورة وقد طلبنا من إدارة المنطقة تشديد إجراءات الأمن. تم العثور على ما مجموعه 5 قتلى".