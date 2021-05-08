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5 قتلى في حريق داخل ورشة لإصلاح السيارات قرب موسكو

منشور 08 أيّار / مايو 2021 - 07:36
5 قتلى في حريق داخل ورشة لإصلاح السيارات قرب موسكو

قال المكتب الصحفي بوزارة حالات الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء تمكنوا بالكامل من إخماد الحريق الذي اندلع في ورشة خاصة لخدمة السيارات في ميتيشي بالقرب من موسكو.

وذكر المكتب، أن النيران اندلعت يوم أمس الجمعة، في المبنى المؤلف من طابقين، ومع حلول الساعة 19.20 بلغت مساحة الحريق 225 مترا مربعا. وتم إخماد النار المفتوحة في الساعة 21.49 .

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن الحريق أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة آخر.

وتقوم الجهات المختصة، بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث. (نوفوستي)

كلمات دالة:ميتيشيموسكو

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