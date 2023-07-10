5 قتلى في هجوم عنيف على لواء القدس في حمص السورية

لقي 5 عناصر بينهم ضباط في لواء القدس الموالي للقوات الايرانية مصرعهم واصيب 4 اخرين بجروح حرجة في هجوم عنيف شنه مجهولون على دوريتهم في شرقي حمص وسط سورية

وقالت المصادر ومن ضمنها موقع نورث برس السوري المعارض نقلا عن مصادر رفضت البوح باسمها إن “مسلحين مجهولين استهدفوا بقذيفة صاروخية وأسلحة رشاشة دورية للواء القدس على أطراف بادية السخنة شرقي حمص” قتل على اثر الهجوم 5 عناصر جميعهم سوريين، وأُصيب 4 آخرين نقلوا إلى مشفى تدمر وهم بحالة صحية حرجة

واحرقت سيارة رباعية الدفع وتضرر أخرى جراء الهجوم فيما استقدمت قوات لواء القدس تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاستهداف وقامت بحملة اعتقالات عشوائية، في محاولة للبحث عن منفذي الهجوم.

ولواء القدس هي جماعة فلسطينية اسسها في حلب عام 2013 بعد عامين من امدلاع الثورة السورية المهندس محمد السعيد بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة الموالية للنظام السوري وذراعه ضد الفصائل الفلسطينية وقتل خلال الحرب المئات من عناصرها و يعتقد أن لواء القدس أكبر قوة موالية غير نظاميَّة مساعدة تعمل في حلب، ويصل عدد قواته إلى 5000 مقاتل.

وفي ابريل الماضي تبنى "لواء القدس" إلى الواجهة إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان السوري المحتل، "رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى"، ليرد جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف مدفعي وجوي لمواقع لقوات النظام في القنيطرة ومحيط العاصمة دمشق.