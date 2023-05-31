5 قتلى من الجبهة الشعبية- القيادة العامة بـ"غارة اسرائيلية" في لبنان

اسفرت "غارة اسرائيلية" استهدفت موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة في منطقة البقاع اللبناني عن مقتل سبعة من عناصر الفصيل الفلسطيني واصابة 10 اخرين، بحسب ما اعلنته الجبهة الاربعاء.

وقال مسؤولون في الجبهة ان الهجوم الذي وقع فجرا، استهدف موقع 7 لقيادتها العسكرية عند الحدود اللبنانية- السورية.

وقالت مصادر لبنانية أن الهجوم استهدف مركبة وموقعا للجبهة.

ونقلت وسائل اعلام عن عضو المكتب السياسي للجبهة انور رجا قوله ان "عدوانا بالصواريخ" استهدف الموقع في منطقة قوسايا في البقاع اللبناني.

وقالت الجبهة في بيان إن "العدوان.. جاء ضمن الحرب الصهيونية المفتوحة" على الشعب الفلسطيني اينما يتواحد، مضيفة ان "هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية".

واكد البيان ان اسرائيل تسعى من خلال هذا الهجوم "إلى توجيه مجموعة من الرسائل إلى المقاومة" التي قال انها "سترد على هذه الجريمة".

غارة اسرائيلية استهدفت موقعاً لـ "الجبهة الشعبية" فجراً عند الحدود اللبنانية السورية ما أدّى الى سقوط 5 من عناصرها #جنوبية pic.twitter.com/uPORAmyy5g — جنوبية | Janoubia (@janoubia_news) May 31, 2023

كما اكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة بدر أحمد جبريل أن "العناصر الخمسة استشهدوا عقب استهداف" اسرائيلي للموقع.

وقالت قناة "الجزيرة" ان القصف اسفر عن تدمير واصابة اليات للفصيل الفلسطيني القومي اليساري الذي انشق عن الجبهة الام واتخذ مقره في العاصمة السورية دمشق.





مقتل 5 من عناصر الجبهة الشعبية في غارة "إسرائيلية" استهدفت موقعا للجبهة الشعبية القيادة العامة عند الحدود اللبنانية السورية فجر اليوم. pic.twitter.com/JmXqjjJDvz — Baruch Yedid, ברוך ידיד, باروخ يديد (@BaruchYedid) May 31, 2023

ومن جانبها، نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مسؤولين عسكريين نفيهم ضلوع الدولة العبرية في الانفجار الذي وقع في قوسايا.

واكد هؤلاء المسؤولون انه "لم يكن هناك هجوم اسرائيلي" ضد موقع الجبهة الشعبية على الحدود اللبنانية السورية.

كما اكد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبارا نفيهم شن الجيش أي هجوم في لبنان.



وتتمتع الجبهة الشعبية- القيادة العامة، الحليف الوثيق لدمشق، بنفوذ في مخيمي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا وبرج البراجنة في لبنان.

وللجبهة قواعد ومواقع عسكرية في منطقة الناعمة جنوبي لبنان.

