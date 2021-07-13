5 قتلى من الجيش السوري وحلفائه في هجوم لداعش بريف الرقة

قتل خمسة على الاقل من عناصر الجيش السوري وحلفائه واصيب ثمانية اخرون في هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بريف الرقة شمالي سوريا، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وقال المرصد ان "اشتباكات عنيفة تشهدها محاور ضمن بادية الرصافة بريف الرقة، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشر في المنطقة من جهة، في هجوم للأخير على مواقع الأول".

واضاف ان ذلك "ترافق مع استهدافات متبادلة وسط إقلاعات للطائرات الحربية الروسية من المطارات للمشاركة بصد الهجوم".

وبين المرصد ان "الاشتباكات المستمرة منذ الفجر (خلفت) خسائر بشرية، إذ تأكد مقتل 5 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 8 آخرين منهم بجراح". مضيفا انه لم يتسن له "التأكد من حجم الخسائر لدى التنظيم إلى الآن".

وكان المرصد وثق الاثنين مقتل قائد ميداني في “لواء القدس” الفلسطيني وثلاثة عناصر آخرين كانوا برفقته، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

على صعيد اخر، قال المرصد ان قوات الحكومة السورية شنت قصفا صاروخيا الثلاثاء، استهدف مواقع في منطقة خفض التصعيد في حماة.

وقال ان القصف استهدفت "مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وفليفل وبينين وأطراف الفطيرة والبارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، وسط تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء".

وكان المرصد اشار الاثنين، الى مقتل طفلة جراء قصف مدفعي للقوات الحكومية على قرية حميمات بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك، مقتل عنصرين من جيش الأحرار بقذيفة مدفعية مركزة على نقطة رباطهم في قرية الأربيخ شرقي بلدة تفتناز بريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة قرى حميمات وقسطون وقليدين والزقوم والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة.

وسقطت قذائف مدفعية خلال ساعات الليل وصباح الثلاثاء، على كل من قرى السرمانية والزيارة بريف حماة الشمالي الغربي، وكنصفرة والرويحة والفطيرة ومواقع في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.