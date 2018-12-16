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5 قتلى و20 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين

5 قتلى و20 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين
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