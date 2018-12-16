5 قتلى و20 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي

أفاد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية بمقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي الأحد.

وقال مصدر في الدفاع المدني، إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة سوق الخضار وسط مدينة عفرين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على نقل الجرحى وإخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

وشهدت مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة انفجار عدد من السيارات والدراجات النارية والعبوات الناسفة خلال الشهر الجاري، والتي خلفت قتلى وجرحى ودمرت ممتلكات المدنيين.