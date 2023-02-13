5 كلاب تنهش طفلا يتيما أمام مدرسته بعمان (+18)

البوابه - عقرت 5 كلاب الطفل عمر صالح عرفة يتيم الأب البالغ من العمر 12 سنة ظهر اليوم الأحد، عقب عودته من المدرسة بمنطقة جاوا في العاصمة الأردنية عمان.

وبين إبراهيم عطاطرة خال الطفل عمر أن اصابة ابن اخته بالغة جراء تعرضه إلى العقر والنهش من قبل 5 كلاب وذلك خلال عودته من مدرسته في منطقة جاوا.

وقال العطاطره: "الولد بين الحياة والموت" ، مشيرا إلى أن الكلاب قامت بنهش الطفل في أكثر من مكان في جسمه بشكل بليغ ومؤذي، كما قامت بانتزاع فروة رأس الطفل بسبب قوة عض الكلاب حسب وصفه.

الطفل عمر عرفة بعد أن نهشته الكلاب في منطقة جاوا بعمان.

وأصيبت والدة الطفل عمر بدمة كبيرة حين شاهدت إصابة ابنها ونقله عقب ذلك إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، وفق ما قاله العطاطره.

وأطلقت الأم وهي تبكي صحيات المناشدة إلى نقل الطفل يتيم الأب للعلاج من مستشفى البشير في مستشفيات الخدمات الطبية بالسرعة الممكنة لكون الإصابة بليغة ولا يوجد أي مؤشر لتحسنها حتى الساعة.

ويدور في الأردن جدل كبير جدا حول ملف الكلاب الضالة المنتشرة داخل الأحياء السكنية في المدن الأردنية بعد أن أصبحت ظاهرة مؤرقة تعرض الأردنيين للخطر.

ويدعو بعض الجهات الرسمية والمعنية في المملكة كالبلديات وأمانة عمان إلى التخلص منها عن طريق قتلها وتقليل أعدادها، فيما يدعو ناشطون في مجال حقوق الحيوان إلى عدم قتلها أبدا مقترحين الإمساك بها ووضعها في حظائر خاصة بها وتقديم الرعاية لها.

وفي نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري تعرض 9 أشخاص بينهم 5 إطفال في محافظة إربد شمال المملكة الأردنية للعقر من كلب ضال أيضا فيما كشف مسؤول محلي بمنطقة الرصيفه بمحافظة الزرقاء أن شابا حديث الزواج توفي خلال العام الماضي بعد أن قام كلب ضال بعضه على حين غرة.