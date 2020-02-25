5 محاولات اغتيال للرئيس الراحل مبارك



تعرض الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 92 عاما لعدة محاولات اغتيال كان مصيرها جميعا الفشل إما عن طريق الكشف عن المخطط قبل تنفيذه أو لفشل في تنفيذ العملية.

وكان من أبرز الجماعات التي قامت بالتخطيط لعمليات الاغتيال بحق الرئيس الراحل مبارك هي الجماعة الإسلامية المصرية والتي كان لها نصيب الأسد في محاولات الاغتيال.

سيدي براني 1993

في عام 1993 خططت الجماعة الإسلامية المصرية لاغتيال الرئيس مبارك عن طريق زرع متفجرات في طريق الساحل الغربي أثناء توجهه لزيارة ليبيا برا، لكن الأجهزة الأمنية اكتشفت أمر المتفجرات، وتمكنت من القبض على المتهمين.

وقاد المحاولة ضابط الاحتياط مدحت الطحاوي، فتم القبض عليه وأنكر في بداية التحقيق معه لكنه بعد أن تم تضييق الخناق عليه اعترف بكل شيء واعترف بوجود متفجرات في شقة في مرسى مطروح من أجل محاولة الاغتيال وتم عرض هذه المعلومات على مبارك.

وحملت القضية “رقم 2 لسنة 1994” ونظرتها محكمة عسكرية، أصدرت حكما بالإعدام على 3 متهمين، وبالسجن المؤبد على 3 آخرين.

حادثة صلاح سالم 1994

في أواخر عام 1994 تم اعتقال حوالي 30 من أعضاء تنظيم الجهاد المصري، وهم يشقون نفقا بالقرب من طريق صلاح سالم الذي كان موكب الرئيس حسني مبارك يسلكه عادة وكانوا يعتزمون تفخيخ النفق وتفجيره عند مرور موكب مبارك.

وقد تم وضع الخطة على أساس احتمالين إذا كان موكب مبارك قادما من صلاح سالم متجها إلى القلعة يقومون بتفجير الكوبري وإذا انجرف موكب الرئيس نحو مدينة البعوث سوف تكون هناك سيارة ملغمة بـ100 كيلوجرام مواد ناسفة ومتصلة بسلك لتفجير السيارة، أما إذا كان موكب مبارك عائدا من الاتجاه المعاكس إلى مصر الجديدة، وستكون سيارة أخرى محملة أيضا بـ100 كيلو جرام من المتفجرات تقف في منطقة المقابر المقابلة وتنفجر أيضا بنفس الأسلوب.

وتضمنت الخطة أيضا، أن تتم محاولة الاغتيال في ميدان رمسيس من كوبري أكتوبر أيضا بواسطة سيارة ملغمة لكن الشخص الذي وقع عليه الاختيار تردد في اللحظات الأخيرة، ورأى أن اتساع الميدان سينتج عنه ضحايا كثر فقام بتسليم نفسه واعترف بالعملية كلها.

أديس أبابا 1995

تعد هذه المحاولة هي الأشهر والأخطر وآخر محاولة تعرض لها مبارك في حياته، ففي 26 يونيو 1995 وبينما كان مبارك في أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية، وبعد مراسم الاستقبال، استقل الوفد المصري السيارات التي ستقله إلى مقر المؤتمر، وفي الطريق فتحت مجموعة النيران على سيارة مبارك بغرض اغتياله، فيما رد الحرس الشخصي لمبارك النيران فقتل منهم اثنين وأصاب الثالث، وتبيّن فيما بعد من التحقيقات أن النظام السوداني وراء التخطيط للحادث ووفر كل ما يلزم للمجموعة التي نفذت العملية.

وقال مبارك بعد المحاولة للصحفيين: “كما ترون.. أنا سليم وبخير” وأضاف : “أنا مؤمن وأعتقد أن الله دائما يحميني”، كما لمح وقتها إلى تورط السودان في المحاولة، وقال: إن هذا “أمر وارد جدا”.

حادثة بورسعيد 1999

في شهر سبتمبر عام 1999 في مدينة بورسعيد تعرض مبارك لمحاولة اغتيال، ففي أثناء زيارته للمدينة مر موكبه الرئاسي في المدينة وبينما هو يلوح للمواطنين من نافذة سيارته، باغت الجميع شخص يدعى السيد حسين سليمان وجرى تجاه سيارة مبارك وتعلق بها، ولم تمر ثواني قبل أن تنطلق رصاصة من مسدس أحد حراس مبارك الشخصيين في السيارة الخلفية فتصيب السيد في رأسه.

محاولة اغتيال من تدبير بن لادن

في 2015، نشرت مواقع أمريكية أن أسامة بن لادن زعيم القاعدة، فكر في الهجوم على طائرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتفجيرها.

وحسب ما كان منشورا، على الموقع الإلكتروني لـ«foxnews» و«ABC»، طرأت الفكرة في رأس بن لادن حين كان متواجدا في السودان، حيث قرر أن يستقل الطيار الخاص به طائرته من الخرطوم ويصطدم بطائرة مبارك في الجو حال سفره إلى المملكة العربية السعودية، لأنه قد يشارك في جنازة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، غير أنه لم يتم تنفيذ العملية.

وتوفي الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، حيث قضى معظم سنواته الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري في جنوب القاهرة.