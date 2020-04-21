5 ملايين دولار ثمن رأس زعيم داعش

رصدت الخارجية الاميركية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو إبراهيم القرشي، بعد انباء عن دخوله الاراضي العراقية مستغلاً انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي خليفة البغدادي.

وفي تغريدة عبر تويتر، جاء إعلان الخارجية بأن الإرهابي القرشي قد قام بجرائم كبيرة جداً، داعية من يعرف معلومات تودي إلى مكانه التواصل معها معلتة عن مبلغ 5 ملايين دولار، وكتبت: "إخواني #أهل_الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـ #داعشي #حجي_عبد_الله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع هذه الإرهابي".

اخواني #أهل_الغيرة العراقيين، قام هذا الارهابي الـ #داعشي #حجي_عبد_الله بجرائم لاتُعد ولاتُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي الى التعرف على او تحديد موقع هذه الإرهابي

حسابنا على#واتساب ١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧+#تليغرام @RFJ_Arabic_bot#صباح_الخير #العراق pic.twitter.com/F6axult8Gs — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 21, 2020

يشار إلى أن معلومات كانت أفادت بأن تنظيم داعش الإرهابي غدا يستغل أزمة كورونا لإعادة ترتيب هيكله وترتيب شتات عناصره، فقد أفاد مصدر أمني عراقي بأن زعيم داعش الجديد، أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وشن داعش مؤخرا عدة عمليات كانت عبارة عن هجمات غير مؤثرة استهدفت نقاطاً عسكرية ومناطق تابعة لعشائر ساعدت القوات العراقية في الحرب ضده.

بدورها، تعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة التي نفذها داعش، والتي يمكن أن تكشف نقطة الانطلاق لعناصر التنظيم وتتبعهم، حيث سيتم رصد المناطق في كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمال العراق.

ويعتبر القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم عراب الأيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها داعش في العنف والقتل.

كما أن للرجل تاريخاً أسود في التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل بانتهاكات بحق النساء والأطفال، خاصة الإيزيديين الذين قاد ضدهم حملة قمع عنيفة فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق.

وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله في التطرف، إذ إنه كان قد انخرط في صفوف تنظيم القاعدة بالعراق.

ويعد "الهاشمي القرشي"، في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار منظريه العقائديين، ينحدر المولى من الأقلية التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.