5 مليارات دولار مساعدات لمواطني أبو ظبي

أبو ظبي

اتخذ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارا لتخصيص مساعدات لمواطني الإمارة يقدر حجمها الإجمالي بنحو 18.3 مليار درهم، ما يساوي حوالي 5 مليارات دولار.

وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن القرار يأتي بتوجيهات من رئيس الإمارات وأمير أبو ظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل "منح قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيدا في إمارة أبو ظبي".

واعتمد محمد بن زايد، حسب الوكالة، "دفعة لحزمة إسكانية لمواطني إمارة أبوظبي تضمنت 8662 قرضا بقيمة 16.2 مليار درهم وتخصيص 953 مسكنا بتكلفة مليار و79 مليون درهم و2213 أرضا سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم".

وأشارت "وام" إلى أن سلطات أبو ظبي اتخذت هذه الإجراءات يهدف لـ"ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع".

ويأتي الإعلان عن تخصيص هذه المساعدات بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني في البلاد الذي يصادف يوم 2 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ عيد ميلاد مؤسس الدولة الإماراتية، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.