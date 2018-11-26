5 منظمات إغاثية: الدعم العسكري الأمريكي يطيل حرب اليمن

المنظمات الإغاثية دعت واسنطن لوقف دعمها العسكري لكل من السعودية والإمارات في اليمن

طالبت خمس من أكبر منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعمها العسكري لكل من السعودية والإمارات على خلفية دورهما في الحرب التي يقودانها في اليمن.



وأصدرت كل من منظمات "أوكسفام، كير، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة أنقذوا الأطفال، ومجلس اللاجئين النرويجي"، بيانا مشتركا، حذرت فيه من استمرار الدعم الأمريكي للرياض وأبو ظبي، وحملت واشنطن "مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة".



وأشارت إلى أنه "لم يعد بوسع الجهود الإنسانية أن تمنع المجاعة الجماعية في اليمن إذا لم يتم وضع نهاية للحرب على الفور وبذل مزيد من الجهود لضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة لها".



ولفت البيان إلى أن الدعم العسكري الأمريكي "يطيل الحرب في اليمن من خلال توفير هذا الدعم العسكري والدبلوماسي المكثف لواحد من أطراف النزاع"، متهما الولايات المتحدة بأنها "تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة على اليمن، والمدنيون يدفعون الثمن".



وأضاف البيان: "نناشد الولايات المتحدة لدعم دعوتها الأخيرة لوقف الأعمال العدائية بضغط دبلوماسي حقيقي، ووقف كل الدعم العسكري للتحالف السعودي/الإماراتي في اليمن من أجل إنقاذ ملايين الأرواح".



وتابع: "يؤلمنا أن نكتب هذه الكلمات، لكننا لا نستطيع أن نفلت من الحقيقة: إذا لم تتوقف عن دعمها العسكري للتحالف السعودي/الإماراتي، فإن الولايات المتحدة أيضاً ستتحمل مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة".