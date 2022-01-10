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5 هزات ارضية تضرب السليمانية العراقية

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:52
واكد سكان وشهود عيان انهم شعروا بالهزات الزلزالية الا انه لم يتم الحديث عن ضحايا
واكد سكان وشهود عيان انهم شعروا بالهزات الزلزالية الا انه لم يتم الحديث عن ضحايا

سجلت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة السليمانية، العراقية ليلة الاثنين عدة هزات أرضية شمال غرب قضاء جمجمال التابع للمحافظة.

واعلن مدير الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية آسو كمال إن المدينة سجلت هزتين أرضيتين بشكل أولي في تمام الساعة 9:29 دقيقة من مساء اليوم (الاثنين) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.3) درجة وفق ما نقلت وكالة شفق نيوز

 

 

واشار أن ثلاث هزات أخرى ضربت القضاء كانت درجتها أقل.

واكد سكان وشهود عيان انهم شعروا بالهزات الزلزالية الا انه لم يتم الحديث عن ضحايا

كلمات دالة:السليمانيةزلزالالعراق

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