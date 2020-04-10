50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية يوم الجمعة إن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت في بيان أنه تم إجلاء ثلاثة من البحارة جوا كإجراء وقائي إلى مستشفى عسكري في تولون بجنوب فرنسا وهي الميناء الأساسي لحاملة الطائرات.

وسجلت نحو ستمئة إصابة بفيروس كورونا (بين مدنيين وعسكريين) في صفوف القوات المسلحة الفرنسية، في حين لم تسجل أي وفاة، وفق ما ذكرته وزيرة الدفاع فلورانس بارلي السبت الماضي.

حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" مجهزة جيدا -حسب المسؤولين الفرنسيين- لتأمين الرعاية الطبية والمراقبة لطاقمها، وتضم نحو عشرين طبيبا وممرضا وجراحا، وفيها قاعة لاستقبال المرضى تضم 12 سريرا، وأجهزة تنفس، وجهاز مسح (سكانر)، ومنطقة مخصصة للعزل قادرة على استيعاب مئة شخص.

يشار إلى أن وباء كورونا المستجد تفشى قبل أيام على متن حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" في المحيط الهادئ. وأدت إدارة السلطات الأميركية للأزمة من خلال رفض إجلاء الطواقم ثم إقالة قائد الحاملة؛ إلى استقالة وزير البحرية الأميركية بالإنابة توماس مودلي.