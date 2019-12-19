50 جريحاً بصدامات في برشلونة بين الشرطة ومتظاهرين

أصيب حوالي خمسين شخصاً بجروح في صدامات دارت خارج استاد لكرة القدم في برشلونة مساء الأربعاء بين الشرطة ومئات من المتظاهرين من دعاة استقلال إقليم كاتالونيا، بحسب أجهزة الإسعاف.

ودارت الصدامات في شارع يقع على مقربة من استاد “كامبو نو” حيث كانت تجري مباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد.

وأوضح شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت فجأة بين المتظاهرين الانفصاليين الذين كانوا بالمئات وعناصر الشرطة الذين وصلوا على متن عشرات الشاحنات.

وبعد محاولة الشرطة تفريق المتظاهرين سارع هؤلاء، وغالبيتهم من الشبان وبعضهم كان ملثماً، إلى الاحتماء خلف متاريس أقاموها من مكبات النفايات التي أشعلوا فيها النيران، ثم رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات.

وقالت أجهزة الإسعاف إنّ 46 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم ثمانية استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفى.

من جهته قال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال خمسة محتجين.

وعاد الهدوء عندما بدأت الجماهير بمغادرة استاد “كامب نو” إثر انتهاء مبارة الكلاسيكو بتعادل سلبي.

وهذه أول حوادث عنف بارزة تشهدها برشلونة منذ أعمال الشغب التي اندلعت في إقليم كاتالونيا احتجاجاً على الأحكام القضائية التي صدرت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بحقّ تسعة قياديين انفصاليين حكم عليها بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن مدريد عام 2017. (أ ف ب)