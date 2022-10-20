50 قتيلا في تظاهرات تشاد والحكومة تفرض حظر التجول

قتل اكثر من 50 شخصا في انحاء تشاد في التظاهرات الدامية التي اجتاحت البلاد والتي دفعت رئيس الوزراء صالح كبزابو الى "تعليق جميع أنشطة" أحزاب معارضة رئيسية وفرض حظر تجول.

فرض حظر التجول في تشاد

وقال أن الاحتجاجات الدامية أسفرت عن مقتل نحو "خمسين" في العاصمة نجامينا وموندو وكومرا وزهاء مئة جريح، وسط اتهامات لاحزاب ومعارضين بتنظيم عصيان شعبي ومسلح، بدعم من قوى خارجية.

واعلن عن فرض حظر التجوال من السادسة مساء حتى السادسة صباحا سيستمر حتى "استعادة تامة للأمن في نجامينا وموندو ودوبا وكومرا"

مطالب المحتجين

ويطالب المتظاهرون بتنحّي الرئيس محمد إدريس ديبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية الأولى بدات قبل عامين وتنتهي اليوم الخميس في 20 أكتوبر/تشرين الأول، الا انه قرر البقاء في منصبه الى حين تنظيم ما وصفه بـ انتخابات "حرة وديمقراطية " قد يمتد الاعداد لفترة ثانية تتيح للرئيس الانتقالي الترشح مجددا.

وتم تعيين محمد ادريس ديبي 39 عاما بعد مصرع والده الرئيس ادريس ديبي الذي حكم البلاد لثلاثة عقود وكان يقود المعارضة الى حين الاطاحة بنظام الحكم السابق الى ان قتل في معارك ضد جبهة الوفاق من أجل التغيير شمال تشاد، وعلى الفور تم تعيين نجله على راس مجلس عسكري يضم 15 ضابطا رفيعا في البلاد

والسبت الماضي اقر حوار الاحزاب والقوى السياسية وبعد مشاورات استمرت 6 أسابيع خريطة طريق لمرحلة انتقالية، مع إبقاء رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي رئيسا للبلاد مدة عامين.