500 مليون دولار من قطر لغزة وإسرائيل تسمح استثنائيا بدخول الوقود للقطاع

أكدت قطر أنها ستواصل "دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة".

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار غزة، وذلك في أعقاب وقف إطلاق النار الذي أنهى أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين.

وقال الوزير على تويتر:“تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعمًا لإعادة إعمار غزة“.

وأضاف ان قطر ستواصل "دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة".

بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم ٥٠٠ مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة. وسنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 26, 2021

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية قررت الأربعاء، إمداد قطاع غزة بالوقود، وبشكل استثنائي.

وذكر موقع ”والا“ العبري أنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، على إمداد استثنائي بالوقود لقطاع غزة، حيث من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس الضخ.

وقال الموقع العبري: إن ”هذا القرار يأتي بعد أن تمت الموافقة أيضًا على زيادة مساحة الصيد في وقت سابق من هذا الأسبوع“.

وأضاف الموقع: هذا القرار يأتي بالرغم من توضيح وزير الدفاع بيني غانتس بأن الإمدادات غيـر الأساسية لقطاع غزة ستكون مشروطة بإحراز تقدم في المفاوضات من أجل عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

وكانت محطة الكهرباء في قطاع غزة أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عجزا لديها يصل لحوالي 80%، حيث تصل ساعات الوصل فقط في القطاع لحوالي 3- 4 ساعات من أصل 24 ساعة.

وتحصل الشركة الوحيدة في قطاع غزة على إمدادات الوقود من الجانب المصري بكميات قليلة، بالإضافة إلى كميات من الوقود القطري المقدم كمنحة لقطاع غزة، الذي يدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري.